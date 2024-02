Eroe Svilar! Il portiere si esalta contro il Feyenoord e manda la Roma agli ottavi di Europa League

CalcioWeb

Partita emozionante e di grande intensità nella gara di ritorno dei 16esimi di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord. Dopo l’1-1 dell’andata anche il ritorno di è concluso 1-1 e la sfida si è decisa ai calci di rigore. Nel primo tempo il botta e risposta di Gimenez-Pellegrini. Poi il trionfo dei giallorossi ai calci di rigore.

La Roma si schiera con il tridente formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala, il Feyenoord risponde con Gimenez. Partenza sprint degli olandesi che passano in vantaggio proprio con un gol di Gimenez dopo 5 minuti. La reazione dei giallorossi è immediata e il solito Pellegrini realizza il pareggio con un grandissimo gol. Si va all’intervallo sull’1-1.

I padroni di casa sono più propositi ma il risultato non cambia. Nella ripresa entrano Celik, Aouar e Ndicka. Non si registrano grosse occasioni da gol e si va ai tempi supplementari. Anche nei successi 30 minuti l’equilibrio è evidente, poi la grandissima occasione per i giallorossi. Lukaku ha sul piede il pallone della qualificazione, il tiro è angolato ma il portiere Wellenreuther si supera con un grandissimo intervento.

Si va ai calci di rigore. Sbagliano Lukaku, Hancko, Jahanbakhsh. Il grande protagonista è stato il portiere Svilar, in grado di neutralizzare due calci di rigore. La Roma è agli ottavi. E De Rossi è sempre più protagonista…