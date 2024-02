Nba e calcio: scambio di maglia tra Chiellini e Reaves dei Lakers | FOTO

CalcioWeb

E’ andata in scena la partita di regular season Nba tra i Los Angeles Lakers e i Detroit Pistons andata in scena alla Crypto.com Arena e per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 125-111. A margine della gara Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha deciso di scambiare la sua vecchia maglia bianconera con quella gialloviola di Austin Reaves.

L’ex calciatore è un grande appassionato di basket e il suo volto non è nuovo dalle parti di Los Angeles. Il 39enne è reduce dall’esperienza da calciatore con la maglia dei Los Angeles FC, poi il ritiro dal calcio e l’inizio del nuovo ruolo da collaboratore tecnico.

