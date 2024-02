Taranto, Ezio Capuano show: l’esultanza sotto la curva dopo il gol | VIDEO

CalcioWeb

Ezio Capuano è un grande protagonista dentro e fuori dal campo: l’allenatore del Taranto è salito alla ribalta per un’esultanza scatenata nel match di campionato di Serie C contro il Monterosi. La squadra è in corsa per obiettivi importanti nel Girone C e l’ultima partita si è conclusa sul risultato di 2-1.

Vantaggio dei padroni di casa con un calcio di rigore trasformato da Mamadou Kanoute. Al 35′ la risposta degli ospiti ed il pareggio di Samuele Parlati. La sfida sembra indirizzato verso il pareggio, poi l’apoteosi dei padroni di casa al 90′. Francesco Orlando sigla il gol del definitivo 2-1 e l’allenatore si fionda sotto la curva per festeggiare il grande risultato.

Se non vi emoziona uno così, se non riuscite a fare altro che snobbarlo, vedetevi la pallavolo pic.twitter.com/nise7elm0O — A.P.S. “Taras 706 a.C.” (@taras706ac) February 4, 2024