Il dramma dell’attaccante Jean-Paul Boetius: “il tumore è tornato”

Jean-Paul Boetius è un calciatore olandese classe 1994 e gli ultimi due anni sono sono stati sconvolti dalla scoperta di un tumore. Si tratta di un attaccante svincolato dopo l’esperienza all’Hertha Berlino. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Feyenoord, Basilea, Genk e Magonza.

Il 29enne è costretto a sospendere nuovamente la carriera da calciatore per un tumore, dopo quello che aveva curato tra il 2022 e il 2023. La conferma è arrivata proprio dal calciatore sui social.

Il messaggio social

“Ciao a tutti. Dopo un periodo difficile e un duro lavoro, ho un aggiornamento da condividere. Anche se ho sconfitto il cancro una volta, si è diffuso ai miei linfonodi retroperitoneali.

Ciò significa che mi sottoporrò alla chemioterapia, seguita dalla riabilitazione. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per tutto l’amore e il sostegno che ho ricevuto. Il vostro incoraggiamento è stato un faro di speranza. Aspetto con ansia il giorno in cui potrò giocare di nuovo in uno stadio pieno. Ci vedremo lì”, ha scritto Boetius sui social.