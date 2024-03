Lite De Laurentiis-Sky: interrotta l’intervista di Politano | VIDEO

CalcioWeb

Lite in diretta tra Aurelio De Laurentiis e Sky. “Con voi non può parlare”: il presidente del Napoli interviene in diretta mentre Matteo Politano sta parlando ai microfoni di Sky alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona, interrompe l’intervista e si allontana con il giocatore.

Inutile l’intervento del giornalista che domanda “come con noi non può parlare?“: domanda inevasa con il presidente del Napoli che si allontana con il calciatore non prima di rimproverare forse qualche suo collaboratore, spintonando anche il cameraman, che ha rischiato di cadere a terra.

La nota di Sky dopo l’episodio

“Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione“, ha scritto su X il direttore Federico Ferri.

De Laurentiis che trascina via Politano dalle grinfie di Ugolini durante MondoGol grande momento di CALCIO pic.twitter.com/I5jdT1rOgL — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) March 11, 2024

Napoli President Aurelio De Laurentiis aggressively deals with a camera operator from Sky Italia 😳 pic.twitter.com/3dUT4oJIlw — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 11, 2024