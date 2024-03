Milan-Slavia Praga, espulsione Diouf: rosso diretto! | VIDEO

CalcioWeb

Il Milan è in campo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga con l’obiettivo di indirizzare la qualificazione già dalla gara di andata. I rossoneri sono sicuramente tra i favoriti alla vittoria finale, in bella compagnia di Leverkusen e Liverpool.

La squadra di Pioli inizia a ‘macinare’ gioco ma la partita non si sblocca. Al 26′ un episodio chiave in grado di svoltare la partita: intervento pericoloso di El Hadji Malick Diouf su Pulisic e rosso diretto.

🚨| El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague) straight red card against Milan

pic.twitter.com/OHOHDGr50t — Red Card Alert (@collinabanter) March 7, 2024