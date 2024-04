Spezia-Ascoli interrotta per quasi 30 minuti: il motivo

CalcioWeb

Si è giocata un’altra giornata del campionato di Serie B, in attesa del posticipo della Sampdoria contro la Ternana. La partita Spezia-Ascoli, valevole per la 31ª giornata del torneo cadetto è stato interrotta per quasi 30 minuti.

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol realizzati da Vignali e Hristov, di Pablo Rodriguez il gol del momentaneo pareggio.

Fermata Spezia-Ascoli

La partita Spezia-Ascoli è stata fermata al 90′ per quasi 30 minuti. Il motivo? Uno spettatore ha accusato un malore. L’uomo è stato rianimato, un operatore ha alzato il pollice e il supporter è stato trasportato in ambulanza.