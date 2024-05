Allegri, la Coppa Italia per dire addio alla Juventus: la vittoria sarebbe da record

CalcioWeb

Potrebbe essere l’ultima finale. Lo ha ammesso Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, mentre era intento ad abbassare le aspettative, com’è solito fare, cercando di destreggiarsi fra le dichiarazioni di Danilo di ben altro tenore. La partita di questa sera fra Juventus e Atalanta potrebbe essere l’ultima chance per salvare la stagione, indipendentemente dal piazzamento Champions raggiunto che mai potrà essere l’obiettivo massimo di una società con la storia, il palmares e le ambizioni della Juventus.

La Finale di Coppa Italia potrebbe essere anche l’ultima possibilità per Massimiliano Allegri di vincere un trofeo con la Juventus e andar via lasciando un bel ricordo. E non solo…

Allegri recordman di Coppa Italia: punta alla 5ª per staccare Eriksson e Mancini

Il destino di Allegri alla Juventus sembra segnato. Dopo un buon inizio di stagione, i bianconeri sono crollati a cavallo fra 2023 e 2024 accumulando risultati negativi, vedendo ingigantirsi il gap con l’Inter e venendo sorpassati da Milan e Bologna.

A pagare, dopo 3 stagioni in cui la Juventus ha recitato il ruolo di spettatrice dei successi delle rivali, per altro senza sedere nemmeno in prima fila, sarà proprio Allegri che, nonostante l’ultimo anno di contratto, dovrebbe fare le valigie.

Il tecnico livornese potrebbe dire addio da vincente, con il 12° trofeo nella sua esperienza bianconera e soprattutto un record prestigioso: vincendo la finale contro l’Atalanta, Allegri poterebbe a casa la 5ª Coppa Italia della sua carriera diventando l’allenatore più vincente nella competizione staccando Eriksson e Mancini fermi a 4 trofei. Un bel modo di dirsi addio, nonostante tutto, con un trofeo che renda meno pesante la nostalgia dei 5 scudetti consecutivi e dei trionfi del passato.