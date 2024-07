Alcione, l’annuncio del presidente: “vogliamo costruire uno stadio a Milano”

CalcioWeb

L’Alcione Milano è reduce dalla bellissima promozione nel campionato di Serie C e programma la prossima stagione. Uno dei principali problemi è quello legato allo stadio.

“Immaginate una squadra come la nostra che ha fatto quello che ha fatto e che pur giocando in casa alla domenica deve andare a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Noi abbiamo allo studio un progetto ‘PPP’ con il Comune di Milano e contiamo che possa andare avanti per recuperare un centro sportivo abbandonato e farci la nostra casa, costruire il nostro stadio.

Siamo di Milano, abbiamo la croce di Milano sulla nostra maglia e contiamo di tornare a giocare a Milano”. Sono le parole di Giulio Gallazzi, presidente dell’Alcione Milano, terza squadra della città.

“Potete immaginare l’amarezza per una squadra di Milano, città olimpica, di non poter giocare in città. Già l’anno scorso in serie D l’Arena (l’Arena Civica Gianni Brera, ndr) ci era stata negata. Quest’anno abbiamo fatto di nuovo richiesta e ci è stata di nuovo negata. Gli altri stadi in Lombardia non sono disponibili e ci siamo dovuti iscrivere allo stadio di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza”.