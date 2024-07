Messi, caviglia ‘distrutta’ in Coppa America: l’argentino disperato e in lacrime | VIDEO

CalcioWeb

La Coppa America è dell’Argentina. La squadra di Scaloni si è imposta all’ultimo atto contro la Colombia grazie ad un gol ai tempi supplementari realizzato da Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter si è dimostrato un calciatore decisivo a partita in corso.

La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: l’infortunio di Leo Messi. L’ex Barcellona è stato costretto al cambio dopo un problema alla caviglia. Le immagini hanno mostrato le brutte condizioni del piede del calciatore. Subito dopo il cambio Messi è crollato in panchina: l’argentino ha avuto un crollo emotivo, scoppiando a piangere in maniera inconsolabile.

Me duele el alma. Me hace mierda hermano.pic.twitter.com/LvylZ7FkTc — Team Leo Messi (@TeamLeoM) July 15, 2024