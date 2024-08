Nadal annuncia il forfait agli US Open: voci sul ritiro imminente

CalcioWeb

Rafael Nadal è stato eliminato nel singolare e nel doppio con Alcaraz alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 14 volte campione dell’Open di Francia ha salutato tutti i lati del campo Philippe Chatrier, ma sembra molto probabile che non sarà solo il Roland Garros a non vedere più Nadal in campo.

Nadal ha gettato ombre sul suo futuro. “Se la mia età fosse di 10 anni in meno, creeremmo una bella relazione in campo e condivideremmo molti bei momenti insieme”, ha detto.

“Ma questo non accadrà. Vedremo se continuerò a giocare il tour. Ma ovviamente lo sosterrò da casa e gli augurerò il meglio ogni singola volta. Che continui a giocare o meno, amo il tennis”.

“È stato deludente non riportare una medaglia per la Spagna, ma è tutto”, ha detto Nadal. “Ho fatto del mio meglio in ogni singolo minuto in cui sono stato in campo, ma non è stato abbastanza per raggiungere i nostri obiettivi. Se quella sarà l’ultima volta, è una sensazione e delle emozioni indimenticabili. Mi danno amore e supporto ogni singolo secondo in cui sono stato in campo. È super, super speciale provare questo in particolare in questo posto. A questo punto della mia carriera, gioco per i sentimenti, gioco per le emozioni più che per i risultati. Ho vinto abbastanza nella mia carriera, molto più di quanto avessi mai sognato. Per me, si tratta di vivere esperienze diverse, e questa è un’altra esperienza di vita, da condividere con Carlos, un giocatore straordinario che penso sarà sicuramente uno dei migliori nella storia di questo sport”.