Elezioni Serie B, perchè il Pisa ha disertato? La spiegazione

Alle elezioni del nuovo presidente della Serie B, concluse con un nulla di fatto dopo 5 votazioni, erano presenti 19 club su 20: c’erano tutte tranne il Pisa.

Il presidente del Pisa, Giovanni Corrado, ha chiarito il motivo dell’assenza del club parlandone ai microfoni de “La Nazione”: “la nostra era un’assenza preannunciata e condivisa con tutte le associate. Abbiamo risposto alla convocazione comunicato alla Lega che non intendevamo partecipare ad una assemblea elettiva non necessaria e convocata prima di aver affrontato e risolto i gravi problemi strategici ed economici delle società. […] È stata una triste commedia. Abbiamo dato una pessima immagine. La Serie B era passata in secondo piano, l’unico scopo era essere, a qualsiasi costo, eletto. Una sconfitta di Balata? Ha perso la Lega. È la sconfitta di un modo di pensare antiquato“.

In merito alla questione de diritti tv, invece, il numero uno nerazzurro spiega: “nel negoziare i diritti televisivi occorre prendere a riferimento criticità e opportunità sul tavolo delle trattative e si devono affrontare con le armi giuste e con la metodologia adatta. Si può rimediare? Tutto si può rimediare, ma per riuscire a farlo occorre avere al centro dei propri obiettivi e delle proprie attenzioni l’idea di poterlo fare. Servono idee nuove, proiettate a cambiare il nostro settore per benefici di lungo termine“.