Team Altamura, squalificato il tecnico Di Donato: il motivo

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali, ha emesso le proprie decisioni sulle gare giocate il 20 e 21 settembre squalificando per una giornata il tecnico Daniele Di Donato del Team Altamura.

L’allenatore ha ricevuto la squalifica “per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 21/71 dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta“.