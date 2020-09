Calciomercato, suggestione Balotelli in Serie A. Il Torino corre ai ripari, la decisione di Candreva

E’ il weekend della prima giornata del campionato di Serie A, ma sono ore caldissime anche sul fronte calciomercato. Le squadre si muovono senza sosta con l’intenzione di completare le rose, tantissime le operazioni pronte ad essere concluse. Ecco tutto nel dettaglio.

ESTERO – “Vorrei rimanere qui, al Manchester City, ma devo meritarmelo”. E’ quanto dichiarato da Pep Guardiola, in conferenza stampa. “Questo e’ un club dove amo stare ma, come ho detto, devo meritarlo. Quetaa societa’ negli ultimi dieci anni ha raggiunto standard molto elevati, e vuole mantenerli. Quindi so cosa si vuole qui e se non vinco probabilmente non meritero’ un nuovo contratto”.

SASSUOLO – “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ragazzi più forti restino qui al Sassuolo. Non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli, anche perché loro sono convinti di restare qui”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. “Per Marlon c’è invece un’offerta importante del Fulham, la trattativa è in corso e vediamo se la porteremo a termine. Per Ferrari non è arrivata alcuna offerta ufficiale del Torino, il suo procuratore ha portato un’offerta ma troppo bassa, non accettabile”.

BENEVENTO – In attesa dell’esordio in campionato l’obiettivo è chiudere per un difensore e per un centrocampista. Obiettivi entrambi dal Milan: Duarte e Krunic.

GENOA – Suggestione Mario Balotelli. Sono andati in scena contatti con l’agente con Mino Raiola, le parti hanno deciso di riaggiornarsi. Duello con la Fiorentina per Pellegrini della Juventus.

TORINO – In arrivo rinforzi per la difesa. Si stringe per Andesen del Lione. La fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

SAMPDORIA – Candreva si sarebbe quasi convinto ad accettare la corte dei blucerchiati. L’offerta del presidente Ferrero è stata molto vantaggiosa.

Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i nomi dei calciatori pronti a cambiare maglia.