Parma, furia per il rigore non concesso su Cornelius: “la Lazio è la squadra più fortunata con gli arbitri…”

La gara delle 18 valida per la giornata del campionato di Serie A ha visto di fronte Parma e Lazio, la squadra di Simone Inzaghi sta disputando una stagione incredibile e punta senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto, percorso molto positivo anche per quella di D’Aversa che può ancora togliersi soddisfazioni. I biancocelesti si sono portati -1 dalla Juventus, la prossima partita contro l’Inter può risultare decisiva per entrambe la squadre con la Juventus spettatrice interessata. Decide una rete siglata da Caicedo, l’attaccante è sempre più decisivo e con Immobile forma una coppia veramente completa. Nel finale scoppia però la polemica, il Parma è furioso per un cantatto in area di rigore tra Cornelius e Acerbi, il difensore biancoceleste trattiene in modo evidente l’attaccante ma l’arbitro non solo non fischia ma non va nemmeno a vederlo al Var. Al termine della partita tantissimi messaggi provocatori sui social: “la Lazio è la squadra più fortunata con gli arbitri…”, si legge. In alto la fotogallery con tutti i commenti.