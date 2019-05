Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: tridente veloce per gli ospiti

Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 38^ giornata del campionato di Serie A, alle 20.30 fondamentale partita per l’Atalanta di Gasperini che ha bisogno dei tre punti per conquistare la qualificazione in Champions League e mettere il punto esclamativo alla stagione. Di fronte il Sassuolo che non ha più nulla da chiedere.

Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata.

Sassuolo (4-3-3) Pegolo; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Berardi, Boga, Bourabia.