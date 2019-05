Chi sono i calciatori più ‘noti’ della Serie A? I primi posti sono per tre ‘colossi’ della Nazionale

“Nel calcio, il trend del mercato segna una ripresa, ma una ripresa lenta e a macchia di leopardo, con i club più forti favoriti e quelli più piccoli in sofferenza“, osserva l’ad di Stage Up, Giovanni Palazzi, che non prevede numeri molto diversi nel 2019, prevedendo valori in linea o di poco superiori al 2018. Al termine della stagione 2017/18 il podio della notorietà spontanea dei main sponsor era: Jeep (Juventus), Lete (Napoli) e Pirelli (Inter).