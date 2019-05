Fiorentina, Biraghi: “biscotto con il Genoa? Solo cavolate…”

“Biscotto fra noi ed il Genoa? Queste sono cavolate, non ne voglio neanche parlare. Noi la partita l’abbiamo giocata, cosi’ come loro. Abbiamo avuto occasioni noi ed anche loro”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Biraghi in relazione al match che ha portato alla salvezza contro il Genoa. “I fischi dei tifosi a fine partita? E’ normale, quando sei in una situazione del genere, una salvezza raggiunta cosi’ non puo’ essere considerata normalita’- ha aggiunto il 26enne difensore lombardo – E’ normale che non ci sia un buon clima, anzi i tifosi durante la partita contro il Genoa e nelle precedenti ci hanno sempre supportato, quindi un ‘grazie’ al loro e sono giustificati. Ci credevamo veramente all’arrivare in finale di Coppa Italia, eravamo riusciti a ribaltare il risultato dell’andata contro l’Atalanta e ci sentivamo forti. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra forte ma anche che potevamo fare qualcosa per passare il turno”.

“Ovvio che quando hai un obiettivo come la finale, e che non raggiungi, ti butti un po’ giu’. Magari non siamo stati molto bravi a reagire subito, fai delle buone partite, non vinci, non fai gol, e lo subisci, con una squadra giovane subisci il contraccolpo. L’ultima e’ stata una settimana molto lunga, pesante, sotto tutti i punti di vista, sia a livello personale che di squadra. Avevamo un grande obiettivo da raggiungere, dopo esserci cacciati noi fino a qui, e non dovevamo finirci. E’ stata lunga pero’ adesso e’ finito tutto, ed ho bisogno di tempo per analizzare come sia andata la stagione perche’ non e’ andata come speravamo”. Sul futuro: “Ogni anno che faccio, come capitato l’anno scorso, mi siedo e parlo con la societa’ per capire se ho fatto per loro quanto si aspettavano da me e se mi vogliono riconfermare. La Nazionale? Spero di essere nella lista dei convocati del c.t. per le prossime due gare di qualificazione agli Europei per poter dare il mio contributo”.