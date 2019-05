Frosinone e Chievo chiudono senza gloria: scialbo 0-0 tra ‘retrocesse’ [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Frosinone e Chievo hanno chiuso nel peggiore dei modi la stagione nel campionato di Serie A, le due squadre già retrocesse in Serie B ormai da diverso tempo si sono affrontate nel match dell’ultima giornata, confermate tutte le difficoltà anche e soprattutto in fase realizzata. Partita senza grandi sussulti che si è conclusa con uno scialbo 0-0, retrocessione giusta per le due squadre anche per quanto visto in campo nella partita di oggi. Nel primo tempo gol annullato per fuorigioco a Pellissier, Ciano pericoloso per i padroni di casa. Nella ripresa meglio il Frosinone con i padroni di casa che vanno vicini al gol in alcune occasioni ma regna l’equilibrio tra due squadre in grande difficoltà: finisce 0-0. In alto la fotogallery.