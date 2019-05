Anno sabatico o c’è la voglia di non staccare? Massimiliano Allegri, in questi giorni intercettato sull’argomento, sembra ancora non sapere cosa farà del suo futuro prossimo. Forse propende per la prima scelta, infatti ha più volte affermato di come il suo primo obiettivo sia quello di andare al mare.

Ma i bookmaker iniziano a scatenarsi in merito a quella che potrebbe essere la sua destinazione dopo i cinque anni di Juventus. Secondo gli analisti, la panchina più vicina è quella del Paris Saint Germain, anche se non è ancora chiara la posizione di Thomas Tuchel. L’approdo in Francia, come riporta Agipronews, è data a 2,73.

Il tabellone Snai non esclude però il colpo di scena, ovvero il passaggio all’Inter di nuovo sotto la supervisione di Beppe Marotta. Un’ipotesi a 4,50, davanti ad altri due scenari di lusso come Chelsea e Bayern Monaco, entrambi a 7,50. L’opzione Tottenham, magari con un suggestivo scambio con Mauricio Pochettino, pagherebbe invece 10 volte la posta.