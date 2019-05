Lazio-Bologna 3-3, le pagelle di CalcioWeb: Bastos e Poli sugli scudi [FOTO]

1 /37 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Lazio-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Ultima partita del 37° turno di Serie A, il monday night tra Lazio e Bologna. I primi ancora in festa per la vittoria della Coppa Italia e certi quindi di un posto in Europa League, i secondi a cui manca un punto per la salvezza che consentirebbe di evitare un’ultima giornata di fuoco. Gara emozionante, bella e ricca di gol: 3-3 il risultato finale, rossoblu matematicamente salvi. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri 5.5; Acerbi 5.5, Luiz Felipe 5.5 (53′ Armini 6), Bastos 7; Romulo 6, Parolo 5.5, Badelj 6 (64′ Cataldi 6), Leiva 6.5 (73′ Milinkovic Savic 7), Lulic 6; Correa 6.5, Immobile 5.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 5.5, Danilo 5.5, Lyanco 6, Dijks 6; Poli 7 (79′ Dzemaili sv), Pulgar 6; Orsolini 6.5, Soriano 6, Palacio 6; Destro 7 (71′ Santander 6).