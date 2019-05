Lega Serie A, è Quagliarella il miglior attaccante

Sono stati decisi i premi per ruolo che la Lega Serie A ha istituito per i migliori giocatori della stagione: Quagliarella tra gli attaccanti, Handanovic tra i portieri, Koulibaly difensore e Milinkovic Savic centrocampista. Le classifiche per ogni categoria sono state stilate secondo una ponderazione elaborata da Ernst & Young sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. “Abbiamo voluto premiare i migliori calciatori perche’ sono i protagonisti che contribuiscono a rendere le nostre competizioni tra le piu’ affascinanti al mondo. Le classifiche sono state stilate su dati oggettivi e sistemi di monitoraggio delle performance brevettati e certificati su base scientifica” ha spiegato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

“Il Calcio e’ la passione sportiva degli Italiani. Dietro la passione c’e’ la competizione, ci sono le vittorie e le sconfitte. Alla fine della stagione sportiva c’e’ inevitabilmente una classifica, per le squadre, ma anche per i giocatori. Ecco quindi che EY ha assistito la Lega Serie A nell’elaborazione delle classifiche per i migliori giocatori del 2019: l’approccio e’ stato scientifico e si e’ basato sulle fonti statistiche STATS, OPTA e sulle graduatorie proprietarie della Lega Serie A, tenendo conto non solo del campionato ma anche della TIM Cup e della Supercoppa italiana. Siamo onorati di aver collaborato con la Lega Serie A, mettendo a disposizione le nostre competenze modellistiche e statistiche, in un ambito dove i numeri devono essere la migliore sintesi della grande passione che il Calcio e lo sport in generale muovono”. Cosi Andrea Paliani, responsabile mercati regione mediterranea di EY.