Liga, Eibar-Barcellona 2-2: una doppietta di Messi chiude il campionato

La Liga si chiude nel segno di Lionel Messi e del resto non poteva essere altrimenti. Il fuoriclasse del Barcellona sigla una doppietta nel 2-2 con cui i catalani, già da tempo campioni, pareggiano sul campo dell’Eibar. In vantaggio i padroni di casa con Cucurella al 20°, poi arriva il micidiale 1-2 di Messi in gol al 31° e al 32° prima su assist di Vidal, poi su quello di Rakitic. In totale 36 le sue reti. Prima dell’intervallo, al 45°, arriva il definitivo 2-2 di De Blasis. Il Barcellona di Valverde chiude con 87 punti, a +11 sull’Atletico Madrid secondo e a +19 sul Real terzo.