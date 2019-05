Napoli-Inter, Ancelotti: “Sto bene qui. C’è una clausola…”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro l’Inter: “Un allenatore è sempre l’ultimo a saperlo, non c’è mai la certezza. L’esonero fa parte del lavoro di un allenatore, ora l’esperienza di tutti i giorni insegna che conta solo il risultato e diventa difficile programmare nel tempo. Lo sappiamo, siamo pagati anche per quello e io l’ho sempre vissuta così. Io ho sofferto molto di più l’esonero al Parma e poi alla Juve, ormai ci ho fatto il callo. Dopo inizia sempre nuove avventure”. l’allenatore del Napoli, commenta la difficile situazione in cui si trova un allenatore come Spalletti in questo momento. “Io qui sto bene, mi trovo benissimo e sono contento di restare altri due anni. C’è una clausola entro il 30 maggio che spero il Napoli eserciti”, aggiunge.

Analizzando la partita di questa sera, Ancelotti ha detto: “La gara di oggi dimostra che abbiamo enormi qualità, ma ci sono state tante altre prestazioni di alto livello. Oggi era importante chiudere bene per dimostrate grande serietà e professionalità”. “La squadra mi ha dato grandi segnali, ci è mancata un po’ di continuità e motivazione visto l’enorme distacco. Abbiamo perso un po’ di qualità che stiamo ritrovando in questo finale”, ha proseguito Ancelotti analizzando invece la stagione del Napoli. Infine per il tecnico di Reggiolo “il calcio italiano non deve perdere le sue peculiarità di attenzione e concentrazione sotto l’aspetto tattico, l’intensità è difficile da trovare perché bisogna essere in due. Da noi le difese sono sempre molto attente“.