Palermo, la nuova proprietà sottoscrive un aumento di capitale [DETTAGLI]

La nuova proprietà del Palermo continua a portare avanti i propri programmi di lavoro. In una nota, infatti, Sporting Network annuncia che “i soci hanno sottoscritto l’aumento di capitale sociale di € 5.000.000,00 come deliberato dall’assemblea straordinaria del 10 aprile 2019, versato il corrispettivo nelle casse sociali e fornito agli attuali amministratori del Palermo evidenza bancaria dei fondi messi a disposizione per tale complessivo ammontare”. Inoltre “sono stati già effettuati i più imminenti pagamenti per garantire il regolare svolgimento delle attività correnti, ivi comprese le retribuzioni dei dipendenti; sono in corso d’opera gli adempimenti per la definizione in tempi brevi di tutti i debiti tributari e fiscali della Palermo Football Club S.p.a. e sue partecipate per l’ammontare di circa € 4.400.000,00; sono stati garantiti agli attuali amministratori dell’U.S. Città di Palermo S.p.a. gli ulteriori mezzi e strumenti finanziari idonei a comprovare la capacità finanziaria della Sporting Network S.r.l. e del gruppo imprenditoriale di riferimento a far fronte al ripiano della complessiva debitoria”.

E mentre si continua a lottare in via legale contro la retrocessione in Serie C e l’esclusione dai Playoff per la promozione in A, il Palermo fa sapere che “è stato costituito specifico fondo per sostenere ogni onere economico, anche di natura logistica, connesso alle attività del team di professionisti legali impegnati nella difesa dell’U.S. Città di Palermo S.p.a. in ogni sede, ordine e grado di giudizio, attuale e futura”.