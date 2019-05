Salvini rassegnato: “il Milan non va in Champions”

“Mi sa che non ci andiamo in Champions, a occhio non ci andiamo…”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini sul Milan, espresso durante una sessione di selfie con alcuni affiliati di Confartigianato. “Se l’Inter non vince con l’Empoli…”, aggiunge. La qualificazione del Milan alla prossima Champions League è appesa ad un filo, la stagione si sta per concludere in modo deludente…