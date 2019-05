L’ultima di campionato è con la capolista Juventus. Obiettivo della Sampdoria è chiudere un torneo positivo che forse si sarebbe potuto concludere in maniera migliore. E’ anche ciò che si auspicava il tecnico Giampaolo, che in conferenza stampa ha parlato di questo ma anche del suo futuro. Ecco le sue parole alla vigilia.

“Il mio futuro? Devo parlare prima con Osti, poi con il presidente e dunque prendere la decisione migliore: siamo ancora in un ambito di confronto e discussione. Ho sempre ragionato che la Sampdoria e il suo interesse debbano essere più in alto di ognuno di noi e dei nostri interessi individuali, allenatore compreso. A livello personale ho sempre lavorato per migliorarmi e migliorare la squadra e questo è quel che farò ancora e ancora. Ieri ho fatto una riunione coi miei collaboratori per tirare le somme di quello che abbiamo fatto e vedere cosa fare meglio. Non ci fermiamo, ma vediamo ogni spunto per fare autocritica“.

“Quella contro la Juventus è una partita che dà soddisfazione, che dà stimoli. Potremmo vincere due volte di fila in casa contro i campioni d’Italia, quindi c’è questo piccolo obiettivo. Inoltre vogliamo salutare bene i tifosi e celebrare nella maniera giusta Quagliarella. Nessuno vuole perdere, neanche un’amichevole, figuriamoci una partita di campionato. Se ho dei dubbi di formazione? No, stavolta no. Giocano Rafael, Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala, Barreto, Praet, Linetty, Ramírez, Quagliarella e Defrel“.