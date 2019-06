Accadde oggi 3 giugno 1997, l’assurda punizione di Roberto Carlos contro la Francia [VIDEO]

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Protagonista di oggi è Roberto Carlos o meglio la sua punizione più famosa contro la Francia. Quel 3 giugno del 1997 si giocava Francia-Brasile, partita valida per un torneo amichevole in preparazione dei Mondiali dell’anno successivo. Al 22′ punizione per il Brasile dai 35 metri. Roberto Carlos sistema con cura il pallone, prende una lunghissima rincorsa e calcia. La traiettoria che ne viene fuori sfida le leggi della fisica: la palla destinata abbondantemente a lato dopo aver aggirato la barriera, curva improvvisamente, bacia il palo e si insacca, lasciando sbalordito non solo Barthez ma milioni di persone che ancora oggi guardano il video di quella punizione. A distanza di anni, lo stesso Roberto Carlos non si spiega quel gol: “Non ho proprio idea di come sia riuscito a segnare. Ho calciato forte e la palla è andata in rete”. In basso il VIDEO della punizione di Roberto Carlos.

Roberto Carlos scoring THAT free-kick… pic.twitter.com/lFtA6G2FBG — 90s Football (@90sfootball) 29 gennaio 2018