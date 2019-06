ALLENATORE JUVENTUS – Sono ore sempre più calde in casa Juventus per la scelta del nuovo allenatore, sembra ormai imminente l’annuncio dell’approdo di Maurizio Sarri ai bianconeri. Secondo il “Sunday Express” il Chelsea avrebbe deciso di liberare il tecnico ex Napoli, i bianconeri non hanno però intenzione di pagare i 5,5 milioni richiesti da Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich. La chiave che può sbloccare tutto porta a Emerson Palmieri, i bianconeri sarebbero disposti a pagare di più il terzino italo-brasiliano per chiudere la questione allenatore. Al Chelsea potrebbe poi arrivare Massimiliano Allegri, le alternative Frank Lampard e Gareth Southgate.