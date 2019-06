No votes yet.

Si conclude quindi dopo più di 3 anni l’esperienza in Inghilterra dell’ex allenatore di Inter e Napoli. Arrivato a St.James Park nel marzo 2016, Benitez non era riuscito a evitare la retrocessione. Riconquistata subito la Premier, negli ultimi due campionati ha ottenuto un decimo e un tredicesimo posto.

E’ giunta al termine l’avventura di Rafa Benitez sulla panchina del Newcastle. I Magpies hanno fatto sapere che non è stato possibile raggiungere un accordo col 59enne tecnico spagnolo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno.

Benitez e Newcastle ai titoli di coda: niente rinnovo per il tecnico spagnolo

