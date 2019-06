CALCIOMERCATO GENOA – Il Genoa è al lavoro in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso con la salvezza all’ultima giornata. Mossa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per Pawel Jaroszynski dal Chievo, accordo per 4 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per il Chievo che potrà procedere con l’iscrizione al prossimo campionato cadetto considerando anche le cessioni di Depaoli alla Sampdoria, Bani al Bologna ed il riscatto di Cacciatore da parte del Cagliari.