Calciomercato Inter, ecco l’esterno di Conte: arriva Lazaro, domani visite mediche

Tutto pronto per l’arrivo all’Inter di Valentino Lazaro. E’ l’esterno richiesto da Conte le cui trattative vanno avanti da un po’. Il calciatore domani svolgerà le visite mediche di rito e successivamente metterà la firma sul contratto.

All’Herta Berlino, proprietaria del cartellino, andranno 22 milioni più bonus. L’austriaco può coprire tutta la fascia ed è perfetto, per caratteristiche, per il 3-5-2 del tecnico pugliese. La scorsa stagione in Bundesliga ha collezionato 31 presenze, condite da 3 gol e 7 assist.