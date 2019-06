Coppa d’Africa, ancora uno 0-0: poche emozioni in Benin-Guinea

Tre partite nella giornata di oggi per la Coppa d’Africa ed ennesimo 0-0. Dopo Mauritania-Angola e Camerun-Ghana anche Benin-Guinea si è conclusa sul risultato di 0-0, reti inviolate con le due squadre che non sono riuscite a sfondare. Pochissime emozioni nell’arco dei 90 minuti tra due squadre che hanno evidenziato evidenti difficoltà dal punto di vista tecnico. Si conclude dunque la seconda giornata nel gruppo F in Coppa d’Africa con un altro scialbo 0-0, il raggruppamento è guidato dal Camerun, poi Ghana e Benin a due punti, infine proprio la Guinea con un punto.