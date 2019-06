Rocco Commisso si può definire praticamente il nuovo proprietario della Fiorentina. Oggi il closing e il passaggio ufficiale dai Della Valle all’imprenditore italo-statunitense per 170 milioni. Intercettato da “La Gazzetta dello Sport“, il futuro proprietario dei viola si è detto una buona forchetta e un amante dell’Italia: “Mi piace la pasta e soprattutto il pesce, il vostro è fantastico. Ma ora ordinerò un bel risotto e la cotoletta. Non può mancare. Sono i piatti tipici a Milano. Ma ora dovete spiegarmi come siete arrivati qui, abbiamo addirittura cambiato hotel”.

Qualche parola e apprezzamenti sul calcio italiano: “Avevo giurato di non parlare. Ma lei è arrivato qui. Il calcio mi piace, in Italia ho visto due sole partite. Sono stato una volta a San Siro e una volta a Udine, ma prima che rifacessero lo stadio”. Commisso, in compagnia del figlio e del suo braccio destro, Joe Barone, ha parlato anche di Chiesa: “Speriamo, sì sì”. “Faremo di tutto”, gli fa eco Joe Barone. I primi compiti della nuova proprietà saranno scegliere direttore sportivo e allenatore e i tifosi fiorentini iniziano a sognare: “Sono qui per vincere, non per svendere”, le parole riportate, invece da Repubblica.it.