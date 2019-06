L’Inter potrebbe perdere Icardi a parametro zero. E’ la clamorosa notizia lanciata da “La Repubblica“, secondo cui l’argentino è pronto a intentare una causa per mobbing, chiedendo al collegio arbitrale della Serie A la risoluzione del proprio contratto con l’Inter. Antonio Conte è sempre stato chiaro fin dal primo giorno: Icardi non può far parte del suo gruppo per motivi caratteriali. Ora, spunta il clamoroso retroscena. Qualora il collegio dovesse confermare l’accusa, Icardi sarebbe libero di trovarsi un’altra squadra.