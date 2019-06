Playoff Serie C, la Triestina si avvicina alla promozione: 2-2 sul campo del Pisa

Playoff Serie C – Si è giocata l’andata della prima finale dei playoff Serie C, la competizione è arrivata ormai nella fase decisiva, si decidono le due squadre promozione nel campionato di Serie B. Sono scese in campo Pisa e Triestina, partita scoppiettante e che ha regalato emozioni, ottimo risultato per la squadra ospite che ha pareggiato in trasferta con il risultato di 2-2 ed adesso può contare su un grosso vantaggio in vista della gara di ritorno. Vantaggio della Triestina con Costantino, qualche minuto più tardi ci pensa il solito Moscardelli a ristabilire la parità ma sempre nel primo tempo è Formiconi a riportare in vantaggio gli ospiti. Nei minuti finali è Marconi a realizzare la rete del definitivo 2-2. Vantaggio della Triestina in vista del ritorno.