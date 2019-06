Stupro Neymar, il brasiliano si difende e pubblica la chat con la ragazza che l’ha accusato [VIDEO]

Neymar si difende. In un video pubblicato nella notte sui social, l’attaccante del Paris Saint Germain replica all’accusa di stupro presentata da una donna a Santo Amaro, distretto di San Paolo, per un fatto del 15 maggio scorso. Ecco le sue parole.

“Sono accusato di stupro, una parola brutta e forte, ed è triste ricevere un’accusa di questo tipo. Sono esposto a questo tipo di accuse. Sono arrabbiato in questo momento, pertanto ho deciso di mostrare tutte le conversazioni che ho avuto con questa ragazza, tutti i nostri momenti intimi, ma è necessario farlo per provare che non è successo nulla di grave. Dopo questo video, mostrerò cos’è successo quel giorno e il successivo. C’è stata una relazione tra un uomo e una donna, tra quattro mura, cose che le coppie fanno. Il giorno dopo abbiamo continuato a scambiarci messaggi, lei mi ha chiesto un souvenir per i suoi figli. Sono molto sorpreso da tutto questo. E’ il momento che la gente sappia“.

“E’ veramente una seccatura dovermi mettere in una situazione di questo tipo, è triste constatare che c’è gente che ne vuole approfittare. E’ triste e doloroso. Spero che la giustizia legga i messaggi e trovi la verità. E’ con tristezza e il cuore pesante che registro questo video. Chiedo scusa alla mia famiglia per metterla in una situazione così imbarazzante. E’ stata una trappola in cui sono caduto, mi servirà da lezione per il futuro“.

Interviene in difesa del figlio, Neymar senior: “Non è vero nulla, non ha commesso alcun reato – assicura al canale brasiliano ‘Bandeirantes’ –. In realtà è vittima di estorsione. Mio figlio ha già presentato ai propri avvocati tutte le prove necessarie per difendersi”.