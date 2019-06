Ucraina-Italia Under 20 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Plizzari ancora una volta il migliore per gli azzurri

Ucraina-Italia Under 20, le pagelle di CalcioWeb – Finisce l’avventura al Mondiale Under 20 per l’Italia, niente da fare per la squadra di Nicolato che viene eliminata in semifinale dall’Ucraina. Finisce sul risultato di 1-0, rete di Buletsa che condanna gli azzurri, nella ripresa l’espulsione eccessiva di Popov che però non basta all’Italia per ristabilire la parità. Delusione per gli azzurri che comunque hanno disputato una competizione ottima.

ITALIA (3-5-2): Plizzari 6.5: Gabbia 5.5, Del Prato 5.5, Ranieri 6; Bellanova 5, Frattesi 5 (dal 46′ Alberico 5.5), Esposito 5 (dal 73′ Capone 5), Pellegrini 6, Tripaldelli 5.5 (dall’84’ Olivieri s.v.); Scamacca 6, Pinamonti 6.

UCRAINA (5-4-1): Lunin 6.5; Konoplia 6, Popov 5, Beskorovainyi 6.5, Bondar 6, Korniienko 6; Kashchuk 6.5, Dryshliuk 6, Chekh 6.5 (dal 69′ Khakhlov 5.5), Buletsa 7 (dall’89’ Safronov s.v..); Sikan 6 (dal 63′ Supriaga 5).