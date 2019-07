Paura in campo, allenatore colpito da infarto: sviene e crolla in terra [NOME e DETTAGLI]

Grande paura in campo nelle ultime ore, terrore durante il match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, valida per il secondo turno del campionato rumeno. Nel primo tempo l’allenatore Eugen Neagoe, è stato colpito da un attacco di cuore, è crollato violentemente in terra, necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato l’allenatore in ospedale, le due squadre dopo qualche minuto hanno ripreso la partita. Neagoe ha riaperto gli occhi durante il tragitto, attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni dell’allenatore. In campo presenti tre italiani: Piscitelli, Montini e Pigliacelli.