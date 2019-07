Argentina-Cile, espulso Messi: lite con Medel e primo rosso in carriera [VIDEO]

Tensione durante la finale terzo-quarto posto della Coppa America tra Argentina e Cile. Albiceleste avanti 2-0 a fine primo tempo con le reti di Aguero e Dybala. Molto nervoso Medel. L’ex Inter ha avuto diversi battibecchi: prima con Dybala e al 37′ con Messi. In quest’ultima occasione i due sono andati testa contro testa per diversi secondi. L’arbitro, il paraguayano de Vivar non ha potuto far altro che espellere i due calciatori. Se i cartellini rossi non sono una novità per Medel, lo sono per la “Pulga”. In carriera Messi ha ricevuto 69 gialli, ma quella di stasera è la prima espulsione.

Medel siendo Medel e insólita la expulsión de Messi. #CopaAmerica #vibraelcontinente pic.twitter.com/P6ZNZLVyz8 — El Grone #12 (@PerfectSlayer) 6 luglio 2019