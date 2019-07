Brasile, ex Flamengo Bruno Fernandes agli arresti domiciliari

Dopo la condanna a più di 20 anni di carcere per l’omicidio di una sua ex amante l’ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes è stato rilasciato dal carcere venerdì sera ed il resto della pena verrà scontato agli arresti domiciliari. Si può notare da alcune immagini della tv brasiliana Fernandes uscire dalla prigione di Varginha, nel Minas Gerais (sud-est), indossando una camicia bianca con cappuccio, è salito a bordo di un’auto senza parlare con la stampa, all’ex calciatore è stato concesso il regime di semi-libertà che permette di lavorare o seguire una formazione esterna per poi tornare in cella la sera.