Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua prossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno Nicolas Burdisso.

L’operazione dovrebbe definirsi nelle prossime ore. De Rossi firmerà un contratto fino a marzo da 500 mila euro. La Superliga argentina inizia, infatti tra 10 giorni e termina a marzo. De Rossi ha continuato ad allenarsi anche in vacanza come testimoniavano i social della moglie Sarah per farsi trovare pronto. Ora inizia una nuova avventura, una nuova tappa. Il primo grande appuntamento è il Super Clasico con il River Plate del 1° settembre. E De Rossi è uno che di derby se ne intende…