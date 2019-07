Quasi vicino alla conclusione un bel colpo per il Genoa: lunedì, infatti, potrebbe essere il giorno di Daichi Kamada, trequartista giapponese prossimo ai 23 anni di proprietà dell’Eintracht Francoforte, ma che nell’ultima stagione si è messo in luce in Belgio nelle fila del Sint-Truiden, mettendo a segno 16 reti e fornendo 9 assist.

L’operazione è ormai in via di definizione e dopo le visite mediche il giocatore firmerà il contratto con i rossoblu per raggiungere quindi la squadra ancora in ritiro in Francia. Kamada sarà il secondo giapponese a vestire la maglia del Genoa a 25 anni di distanza da Kazu Miura, primo nipponico giunto nel campionato italiano, peraltro ancora in attività.