Calciomercato Juventus, de Ligt più vicino: alzata l’offerta all’Ajax [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO JUVENTUS – L’arrivo di Matthjis De Ligt alla Juventus è ormai imminente. Secondo il sito del quotidiano olandese De Telegraaf, il club bianconero avrebbe alzato l’offerta per l’Ajax per il 20enne difensore centrale. La Juve avrebbe messo sul piatto 67 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 75 milioni che pretende il club di Amsterdam. La Juve ha da tempo un accordo con il giocatore a 12 milioni a stagione. I bianconeri puntano a chiudere la trattativa entro il weekend in modo da far sbarcare De Ligt a Torino prima della partenza per la tournée in Asia.

