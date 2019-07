Calciomercato Juventus, è fatta per de Ligt: lunedì le visite mediche, super clausola rescissoria

Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece quello con l’Ajax che è stato raggiunto nelle ultime ore: importante investimento della Juventus che è pronta a versare nelle casse del club olandese 70 milioni più bonus alla fine dunque è stata accontentata la volontà dell’Ajax. L’arrivo di de Ligt in Italia è previsto per la giornata di lunedì, poi le visite mediche e la firma del contratto, clausola rescissoria da 150 milioni di euro.