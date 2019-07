Fiorentina, l’esito dell’incontro Chiesa-Commisso e nel frattempo Vitor Hugo saluta i tifosi

“A Firenze ho vissuto emozioni indescrivibili e indimenticabili che mi hanno fatto crescere come professionista e come uomo”. E’ il messaggio su Instagram dell’ex difensore viola Vitor Hugo che si trasferisce al Palmeiras. “Oggi finisco il mio ciclo insieme a voi, consapevole che in campo ho sempre lasciato il meglio di me, in ogni singola partita, per la squadra e per Davide. Per questo esco a testa alta. Continuate cosi’, tifosi insieme ai giocatori, perche’ cosi’ arriverete lontano e da lontano saro’ anche io a tifare sempre per voi!”. “Firenze e’ la citta’ che ho scelto dove abitare quando sono uscito per la prima volta dal Brasile 2 anni fa, la citta’ che abbiamo scelto per fare nascere la nostra piccola Antonella – ha proseguito Vitor Hugo – Dove ho trovato molti amici che portero’ per sempre con me! La Fiorentina e’ una squadra che mi ha accolto come un figlio, dove ho conosciuto dei professionisti bravissimi e uomini veri, squadra che mi ha portato dove non avrei mai pensato di arrivare, dove ho vissuto dei bei momenti come un inizio fenomenale di stagione con un 6-1, oppure quella bella vittoria per 7-1 contro una delle piu’ grandi squadre d’ Italia. Ho vissuto anche il momento piu’ difficile della mia vita – ha concluso Vitor Hugo – quando abbiamo perso il nostro grande capitano Davide Astori, che restera’ sempre nei nostri cuori. Ho avuto l’onore di fare il primo gol dopo la sua scomparsa e di ricordarlo per la persona meravigliosa che era. A presto Firenze e arrivederci Fiorentina. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti e come dicevo, sempre ‘Forza viola'”.

Nel frattempo la squadra è rientrata a Firenze, Montella ha concesso tre giorni di riposo, i viola dal 31 luglio si trasferiranno a Montecatini, previste anche alcune amichevoli. Ma a tenere banco è soprattutto la questione Chiesa, il presidente Commisso ha incontrato il calciatore confermandogli la volontà di voler confermare l’attaccante per la prossima stagione. Non sono mancati i momenti di tensione, la vicenda non è definitivamente chiusa e servirà un nuovo incontro probabilmente la prossima settimana.