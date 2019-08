Calciomercato Torino, ufficiale Laxalt: le parole di Cairo e del calciatore

Il Torino ha reso noto di “aver acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Laxalt“. Laxalt è nato a Montevideo (Uruguay) il 7 febbraio 1993. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Defensor Sporting, in Italia – prima dell’ultima stagione nel Milan – ha vestito le maglie di Bologna, Empoli e, soprattutto, Genoa. Con il Grifone ha disputato 111 gare, segnando 7 reti. In carriera vanta anche 13 presenze ed una rete con la Nazionale Under 20 dell’Uruguay e 19 presenze con la Nazionale A del proprio Paese.

Ad introdurre il nuovo acquisto è stato il presidente Urbano Cairo.

“Per implementare e rafforzare ulteriormente il nostro reparto di esterni cercavamo un profilo come Laxalt. Uno specialista del ruolo, intanto, capace di coniugare efficacemente entrambe le fasi di gioco. Un calciatore esperto, ma al tempo stesso nel pieno della sua carriera, un rinforzo che già conoscesse le insidie della serie A e dunque fosse in grado di ambientarsi subito nel nostro campionato. Un’altra priorità assoluta, per noi, era aggiungere al nostro spogliatoio un elemento di spessore anche dal punto di vista umano e caratteriale. Chi conosce bene Laxalt ha speso solo giudizi lusinghieri su di lui, esaltandone la cultura del lavoro, la professionalità, l’ambizione. Per questi motivi, a nome di tutto il Torino Football Club, sono felice di accogliere Diego Laxalt con il più cordiale benvenuto”.

Poi tocca al giocatore.

“Vengo al Toro con grande entusiasmo, pronto a mettermi subito a disposizione dell’allenatore e dei compagni. Ritroverò il tecnico Mazzarri, che ho conosciuto ai tempi dell’Inter e molti ragazzi che sono amici più che ex compagni di squadra: il loro appoggio mi aiuterà ad inserirmi presto e bene nella nuova realtà e la sosta del campionato per questo sarà utilissima. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e per le parole che mi ha detto e saluto tutti i tifosi del Toro: correre e giocare a calcio è ancora più bello quando lo fai davanti a un pubblico che ti sostiene così e che ti fa sentire sempre importante”.