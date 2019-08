Juventus-Napoli, la quota del gol dell’ex per Higuain

Si avvicina la seconda giornata del campionato di Serie A, in particolar modo attesa per la partita tra Juventus e Napoli, Gonzalo Higuain ritrova la sua ex squadra, in maglia bianconera ha incontrato il Napoli sei volte, segnando in quattro occasioni, per un totale di cinque gol, alla prima gol della vittoria nel 2-1 finale, poi nella stessa stagione segnò tre gol su cinque nel doppio scontro in Coppa Italia, l’anno successivo gol al San Paolo. Anche nel prossimo match potrebbe essere un protagonisa, un suo gol sabato sera all’Allianz Stadium, riferisce Agipronews, si gioca su Snai 3,50, quota superiore solo a quella di Ronaldo (2,00). La doppietta a quota 18, la tripletta a 90.