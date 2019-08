Juventus, tifosi inferociti: “Non riusciamo a vendere Khedira e Matuidi, Paratici incapace”

Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ‘sistemare’ i calciatori. Khedira e Matuidi sembravano i principali indiziati ad andar via, ma la dirigenza bianconera potrebbe decidere di tenerli e ‘sacrificare’ a sorpresa uno tra Emre Can e Bentancur.

Tutto ciò non ha fatto altro che scatenare l’ira dei tifosi, che si sono espressi in maniera decisamente arrabbiata sui social network: “L’unica costante è il fatto che la dirigenza si è fatta trovare ampiamente impreparata. Se escono Khedira e Matuidi è una cosa se escono Dybala e Can è un altra e la squadra è MOLTO più debole di prima“, scrive un tifoso.

“Vanno cacciati” commenta secco un sostenitore juventino. Un altro accusa: “Se Paratici non è in grado di vendere Khedira e Matuidi ed è costretto a vendere Emre Can perché preso a zero e fa plusvalenza, per me è solo un incapace“. Ci va giu’ duro un tifoso della Vecchia Signora che su twitter scrive: “Una società di calcio che sacrificherebbe Dybala, Emre Can, Bentancur per l’incapacitàdi liberarsi di Mandzukic/Higuain, Khedira e Matuidi è una società che non vincerà mai in Europa, e presto smetterà di farlo anche in Italia. Meglio che non continuo“. “Neppure alla Playstation se avanza uno a centrocampo e non riesci a disfarti di Khedira e Matuidi vendi Emre Can“, cinguetta un utente. Gli fa eco un altro: “Dovevamo vendere i trentenni Khedira e Matuidi, alla fine andremo a vendere un giovane tra Emre Can e Betancur. Ancora una volta si denota l’incapacità di vendere della juventus, purtroppo in questi anni ci siamo fatti la reputazione di deboli“.