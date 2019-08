Spal, Semplici: “Forbice tra grandi e piccole si è allargata. Sul mercato…”

“La forbice fra grandi squadre e piccole si è allargata. Sono arrivati grandi calciatori e grandi allenatori, questo rende il campionato più affascinante ma guardando alla nostra realtà andarsi a confrontare con società del genere sarà difficile, così come ripetere vittorie come quelle dell’anno scorso con Lazio, Roma o Juve“. Sono le parole del tecnico della Spal Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport. “Dovremo essere più uniti e più bravi e crescere sotto l’identità di gioco. Mercato? Bisogna completare la rosa per renderla più competitiva per il nostro obiettivo. Sappiamo di essere lì a lottare per la salvezza, mi auguro che qualche squadra impensabile, come è successo l’anno scorso, possa non riuscire a raggiungere l’obiettivo. Noi cercheremo di trascinare più squadre nella nostra zona per rendere la lotta più affascinante, più bella e più difficile“.